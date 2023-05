Rúben Amorim nega ter reuniões marcadas com clubes ingleses

Rúben Amorim afirma que quer continuar em Alvalade © AFP

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, negou hoje ter reuniões marcadas com clubes da Liga inglesa de futebol, tendo em vista uma mudança na próxima época, e repetiu que é feliz no clube de Alvalade.

"Não tenho reuniões marcadas com ninguém, apenas com o Sporting, de preparação da próxima época. Nem da minha parte, nem do Raul Costa, que é o meu agente, não houve ninguém a dizer que eu tinha reuniões marcadas. É tudo muito subjetivo e não quero dar grande ênfase a essas notícias", comentou o treinador dos 'leões'.

O técnico tinha sido questionado sobre notícias publicadas durante esta semana que adiantam que terá uma entrevista agendada com o Tottenham e que o Chelsea também está atento à possibilidade de o contratar.

No entanto, Amorim afirmou que não pode "estar todas as semanas a falar sobre o mesmo", pois isso já lhe valeu acusações, "com razão, de ter criado alguma instabilidade" no clube, quando "apenas quis dizer" que esses assuntos "têm de ser esclarecidos em casa".

"Isso já está falado, já esclarecemos isso e nada mudou na minha ideia. Portanto, não comento isso. Sou treinador do Sporting e sou muito feliz", atirou o técnico 'leonino'.

Rúben Amorim comentou as notícias sobre o interesse de clubes ingleses nos seus serviços durante a conferência de imprensa de antevisão da visita do Sporting ao Paços de Ferreira, a contar para a 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'leões' defrontam a equipa orientada por César Peixoto no domingo, às 20:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, sob a arbitragem de Nuno Almeida (AF Algarve).