Rúben Amorim por cima no confronto com o Benfica

O treinador da equipa de futebol do Sporting, Rúben Amorim, apresenta um balanço positivo face ao Benfica, com quatro vitórias, contra três derrotas, e 11-10 em golos, e já ganhou duas vezes no Estádio da Luz.

Jogador dos 'encarnados' entre 2008/09 e 2011/12 e, após empréstimo ao Sporting de Braga, em 2013/14 e 2014/15, Amorim triunfou na casa das 'águias' na única visita como 'timoneiro' dos 'arsenalistas' e na terceira deslocação pelos 'leões'.

Em 15 de fevereiro de 2020, em encontro da 21.ª jornada da I Liga 2019/20, o técnico fez história, ao selar a primeira vitória dos minhotos no reduto dos 'encarnados' para o campeonato desde a longínqua temporada de 1954/55.

Um golo do internacional luso João Palhinha, nos descontos da primeira parte, aos 45+1 minutos, valeu ao Sporting de Braga um triunfo por 1-0 face ao então líder e campeão em título Benfica, que era comandado por Bruno Lage.

Na época passada, novamente para o campeonato, Rúben Amorim somou o segundo triunfo na Luz, por claros 3-1, e que eram 3-0 à entrada para os descontos, num encontro disputado em 03 de dezembro de 2021, a contar para a 13.ª ronda.

O espanhol Pablo Sarabia (oito minutos) e os internacionais lusos Paulinho (62) e Matheus Nunes (68) selaram o triunfo dos 'leões', com o suplente Pizzi a amenizar o desaire dos 'encarnados' já com o fim á vista (90+6).

A segunda vitória de Rúben Amorim na Luz aconteceu, porém, já à terceira visita como técnico dos 'leões', ao comando dos quais perdeu nas duas primeiras, também para o campeonato, em dois jogos disputados à porta fechada, face à pandemia da covid-19.

Em 2019/20, o jogo aconteceu na 34.ª e última jornada, na Luz, onde os 'leões' precisavam de pontuar face ao segundo classificado para segurar o terceiro, que valia a entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.

No dia 25 de julho de 2020, num campeonato que se prolongou no tempo devido à covid-19, o Benfica venceu por 2-1, com tentos do suíço Seferovic, aos 28 minutos, e do brasileiro Carlos Vinícius, aos 88, contra um do esloveno Sporar, aos 69.

Na época seguinte, o jogo contava para a 33.ª jornada e o Sporting apresentou-se na Luz, em 15 de maio de 2021, já campeão e ainda invicto, com o objetivo de acabar a prova sem derrotas.

Os 'encarnados' não permitiram, porém, que isso acontecesse, vencendo por 4-3, com dois golos de Seferovic (12 e 49 minutos, o segundo de penálti), Pizzi (29) e Lucas Veríssimo (37). Pelo Sporting, marcaram Pedro Gonçalves (45+1 e 77, o segundo de grande penalidade) e Nuno Santos (62).

Além dos quatro jogos na Luz, onde soma duas vitórias e duas derrotas, Rúben Amorim conta dois em Alvalade, onde também tem saldo 'nulo', com um triunfo por 1-0 em 2020/21 e um desaire por 2-0 na temporada transata, no último dérbi.

O desempate, favorável, ao treinador dos 'leões' é feito pelo jogo em campo neutro, a vitória por 2-1 em Leiria na final da Taça da Liga de 2021/22.

O Benfica, do alemão Roger Schmidt, e o Sporting, de Rúben Amorim, defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 16.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol.