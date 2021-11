Rúben Amorim promete "facilitismo zero" frente ao Varzim na Taça de Portugal

Rúben Amorim, treinador do Sporting © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Lusa 17 Novembro, 2021 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting prometeu esta quarta-feira "facilitismo zero" no encontro da Taça de Portugal de futebol frente ao Varzim, para repetir os bons resultados da última série de jogos disputados entre pausas para encontros de seleções.

O Sporting iniciou esse ciclo com uma vitória sobre o Belenenses (4-0), na mesma competição, à qual se seguiram seis triunfos em diferentes provas, um ciclo que Rúben Amorim quer ver repetido, conforme afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa, na Academia de Alcochete.

"Tivemos agora uma boa [série] entre paragens de seleções, igualzinha a esta. Começamos com um jogo da Taça de Portugal. Todos os pormenores são importantes. Queremos manter esse ritmo e dar uma boa resposta", apontou o técnico dos 'leões'.

Até porque, lembrou mais uma vez, "o ambiente que se está a viver em Alvalade depende muito dos resultados" e, "principalmente", da forma como a equipa encara os jogos, e o treinador não quer perder essa ligação para os encontros importantes que se avizinham no calendário.

"Se formos jogar com o Varzim e deixarmos andar e correr o jogo, podemos perder, ser eliminados e falhar esta ligação com os adeptos. Portanto, facilitismo zero neste jogo. Queremos ganhar e jogar bem. E, principalmente, manter o ritmo para manter os adeptos bem vivos, porque vamos precisar brevemente", advertiu.

Nesse sentido, Amorim lembrou que o Varzim, apesar de estar em penúltimo lugar da II Liga, "já venceu o Marítimo", uma equipa que "eliminou o Sporting no ano passado" e garantiu que, apesar de ter tido muitos jogadores ausentes nas seleções nacionais, utilizou o tempo disponível para "preparar uma equipa que se vai apresentar forte".

"Preparámos bem esta semana, este jogo, com os jogadores que tivemos e é isso que vamos fazer. Manter a nossa matriz, levar os nossos jogos muito a sério, sabendo que este resultado vai ter grande influência na próxima série e precisamos de começar bem, como começámos a última, com o Belenenses. Volto a dizer, acredito em todos os jogadores e tivemos tempo para preparar uma equipa que se vai apresentar forte", frisou.

Ainda assim, o treinador confirmou que "Coates está fora deste jogo", ainda a recuperar de uma lesão no joelho, assim como Gonçalo Inácio, que "jogou há dois dias" e a equipa técnica não vai "arriscar enquanto está em recuperação".

Por sua vez, Neto "vai ser opção", porque "fez muita força para jogar", pois trata-se de "um jogo especial para ele", que foi formado no Varzim, mas "não poderá jogar de início, por muito que queira", enquanto Palhinha e Matheus Nunes são ambos opção, mas "podem jogar os dois ou só um", explicou Amorim.

O Sporting recebe o Varzim na quinta-feira, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, com início marcado para as 20h15, no Estádio José Alvalade.

A equipa orientada por Rúben Amorim eliminou na ronda anterior o Belenenses (4-0), do Campeonato de Portugal, enquanto os poveiros, que entraram na competição uma eliminatória antes, derrotaram o Oleiros (2-0) e o Marítimo, este no desempate por grandes penalidades (3-2), após empate 2-2 no prolongamento.