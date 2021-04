Rúben Amorim rejeita "deslumbramento" no Sporting e espera Moreirense "atrevido"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Tony Dias/Global Imagens

Por Lusa 04 Abril, 2021 • 17:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, descartou este domingo qualquer cenário de deslumbramento dos jogadores na antevisão do encontro da 25.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Moreirense, que considerou ser uma "equipa muito boa".

"Não há medo nenhum. Deslumbramento? Os jogadores têm de ter noção que isto muda de um momento para o outro", afirmou o técnico dos 'leões', na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade.

Instado a analisar o comportamento do conjunto de Moreira de Cónegos esta época frente aos grandes, no qual já colocou dificuldades ao Benfica, Rúben Amorim manifestou a expectativa de um Moreirense "atrevido".

Ouça as declarações de Rúben Amorim 00:00 00:00

Mas o técnico lembrou que "cada jogo tem a sua história" e que o indicador mais importante vem do jogo da primeira volta, em Lisboa, onde provocou "muitos problemas", apesar de o Sporting ter sido "superior" e acabado por vencer por 2-1.

"O foco é o Moreirense. A tranquilidade que têm permite-lhes encarar estes jogos de outra forma, sem a pressão dos pontos. É difícil ganhar em casa do Moreirense, mas também era em casa do Tondela, que vinha de cinco vitórias consecutivas, e conseguimos. No último jogo já mostrámos uma forma diferente e queremos continuar a melhorar a equipa", frisou.

Depois de um interregno do campeonato para os jogos das seleções, o treinador leonino não hesitou em rotular como "boas" estas duas semanas de trabalho, sobretudo na observação de jogadores jovens e de intensificação do ritmo de treino daqueles que ficaram no seio do clube.

"Perdemos muitos jogadores para as seleções e desfocaram um bocadinho, mas é sempre importante voltarem, perceberem o momento do Sporting e relembrarem as nossas dinâmicas enquanto equipa. Estão todos à disposição e o que têm de fazer é voltar a ganhar", disse.

Na última temporada, o Sporting deixou escapar 10 pontos nas últimas jornadas, mas Rúben Amorim assumiu não temer uma repetição dessa situação, ao notar que "são campeonatos completamente diferentes". E seguindo a mesma linha de discurso, o técnico rebateu uma eventual pressão acrescida pelo triunfo do FC Porto na véspera (2-1 ao Santa Clara).

"A pressão é sempre a mesma. Já tivemos fases em que estávamos mais pressionados, como no início da época. Agora somos uma equipa mais experiente, a pressão aumenta sempre um pouco no final da época, mas estamos preparados", explicou.

Já sobre o propalado interesse de vários emblemas de topo do futebol europeu no jovem lateral Nuno Mendes, de 18 anos, o técnico dos 'leões' brincou com essa ideia, enfatizando, sobretudo, a tranquilidade do Sporting perante o assédio.

"O Nuno Mendes não está preparado para sair este ano, nem no próximo. Talvez daqui a cinco anos (risos). Queremos ficar com os melhores, mas o mercado tem leis. Sabemos que temos de vender, mas a ideia não passa por aí. Ele tem uma cláusula alta, está feliz aqui e por isso não há preocupação. Estamos tranquilos em relação a isso", concluiu.

O Sporting, líder da I Liga, com 64 pontos, visita o Moreirense, oitavo classificado, com 30, no jogo que fecha a 25.ª jornada, na segunda-feira, a partir das 21:00, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro que vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.