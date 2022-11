Rúben Amorim renova com o Sporting por mais dois anos

Por Clara Maria Oliveira 29 Novembro, 2022 • 17:35 Partilhar este artigo Facebook

O treinador do Sporting CP, Rúben Amorim, renovou até 2026, prolongando o vínculo com o clube de Alvalade por mais dois anos. A notícia foi confirmada no podcast ADN de Leão, publicado esta segunda-feira pelo emblema leonino.

No anterior contrato, o técnico de 37 anos tinha o futuro assegurado até 2024. Com o leão ao peito, e desde que foi contratado ao SC Braga, já conquistou um campeonato nacional e venceu duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

Minutos depois da confirmação nas redes sociais, o Sporting comunicou a renovação à CMVM. A SAD dos leões informa que "renovou o contrato de trabalho celebrado com o treinador Rúben Amorim por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2026".

Em declarações à Sporting TV, o técnico do clube de Alvalade disse que "é muito importante receber a confiança de um clube quando ainda se tem contrato" e, acrescentou, "principalmente no pior momento" como treinador do emblema verde e branco.

"Mesmo com os problemas que todas as famílias têm, conseguimos resolver e estamos prontos para mais um ciclo muito difícil de três anos", indicou Rúben Amorim.

Na opinião de Frederico Varandas, o presidente do Sporting, esta segunda-feira é "um dia muito feliz para o Sporting CP" e é "um fortíssimo sinal de como hoje o Sporting CP é um clube forte e estável, sendo a estabilidade a base de todo o sucesso".

Este ano, o emblema lisboeta é quarto classificado no campeonato, foi eliminado da Taça de Portugal, prepara-se para arrancar a participação na Taça da Liga e 'caiu' para a Liga Europa, após a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Notícia atualizada às 18h33