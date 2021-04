Rúben Amorim suspenso por 15 dias: vai falhar três jogos do Sporting

O treinador do Sporting, Rúben Amorim © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Cátia Carmo 13 Abril, 2021 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi suspenso por 15 dias depois da expulsão no final do jogo dos leões frente ao Famalicão, no último domingo, confirmou a TSF. A suspensão foi aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Com esta suspensão, Rúben Amorim vai falhar três jornadas, incluindo a deslocação a Braga.

O Sporting desloca-se a Faro na sexta-feira para defrontar o Farense, num jogo a contar para a 27.ª ronda da I Liga. A equipa de Alvalade lidera o campeonato com 66 pontos, mais seis do que o FC Porto, segundo classificado, e nove do que o Benfica, terceiro.