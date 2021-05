Rúben Amorim vai estar no banco frente ao Rio Ave. Castigo fica suspenso

© Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Rúben Amorim estará no banco no jogo desta noite frente ao Rio Ave, segundo apurou a TSF.

O Tribunal Central Administrativo do Sul deu provimento à medida cautelar que foi apresentada pelo Sporting, por isso o treinador do Sporting fica o castigo de seis dias em suspenso, e vai estar esta noite no banco a orientar a equipa frente ao Rio Ave, no jogo da 31.ª jornada da Primeira Liga.

O gabinete jurídico do Sporting utilizou o mesmo processo aplicado quando do castigo de João Palhinha. Os leões recorreram do castigo ao treinador para o TAD, e com uma uma medida cautelar no Tribunal Central Administrativo do Sul. Desta forma, o TCAS podia suspender o castigo enquanto o primeiro - TAD - não decidia sobre o recurso.

CD revela que Rúben Amorim não quis ser ouvido mais cedo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol respondeu ao Sporting sobre a suspensão de seis dias aplicada a Rúben Amorim. O órgão disciplinar emitiu esta quarta-feira um comunicado a explicar o processo, e onde se lê que a decisão não foi tomada mais antes, porque Rúben Amorim não quis ser ouvido mais cedo.

Sobre a questão da "dualidade de Critérios", levantada pelo Sporting, o CD explica que o técnico teve a oportunidade de se pronunciar sobre se teria havido comportamento idêntico ao do outro treinador, mas não concretizou as afirmações e também não identificou o agente desportivo em causa.

Esta quarta-feira o Conselho de Disciplina explica que "decidiu no prazo de 12 dias a contar da data agendada para a audiência disciplinar (21 de abril de 2021). A decisão não aconteceu antes porque o arguido declinou ser ouvido a 1 de março de 2021, optando por aproveitar a suspensão de prazos relacionada com a epidemia de Covid-19", escreveu o CD em comunicado.

"O treinador Rúben Amorim, tendo a oportunidade de se pronunciar sobre se teria havido comportamento idêntico ao seu adotado por outro treinador, não concretizou as afirmações que alegara terem sido feitas por outros, nem identificou o agente desportivo que as teria proferido", pode-se ler no texto emitido esta quarta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF.

Rúben Amorim tinha sido supenso por seis dias, a propósito de declarações proferidas a 17 de outubro de 2020, no rescaldo do jogo Sporting - FC Porto.