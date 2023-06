Rúben Dias defende Fernando Santos. "Deu-nos liberdade para ganhar Liga das Nações e Europeu"

Por TSF/Lusa 14 Junho, 2023 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

A seleção nacional de futebol prepara esta quarta-feira o duelo de sábado com a Bósnia-Hrzegovina, da fase de apuramento para o Euro 2024. Rúben Dias falou os jornalistas antes da segunda sessão de treinos e saiu em defesa do antigo treinador da seleção portuguesa Fernando Santos.

"O mister Fernando Santos deu-nos liberdade suficiente para ganhar uma Liga das Nações e um Europeu", sublinha.

Rúben Dias: "Como é óbvio, maneiras diferentes de pensar e cada um com a sua" 00:00 00:00

Para o jogador, é "óbvio" que "existem diferentes maneiras de pensar", mas cabe aos jogadores da seleção uma coisa: "Ser fiel às ideias de cada um que aqui está."

"Assim o faremos com o novo treinador, assim o fizemos no passado com o mister Fernando Santos", afirma.

No rescaldo dos festejos da liga inglesa, o defesa central defende que o "estatuto é conquistado com o trabalho de cada dia" e que os títulos se obtêm "sem pensarmos neles".

"A beleza de criar um estatuto correto é fazê-lo pela nossa maneira de ser, a nossa ambição e a maneira como encaramos a nossa carreira. O melhor estatuto é aquele que se conquista com trabalho", atira.

Ainda assim, não esconde: "Ganhar um Europeu ou um Mundial pelo meu país seria, sem dúvida, um momento muito especial."

"Como demasiada expectativa mata qualquer pessoa, pés assentes no chão" 00:00 00:00

Questionado sobre a saída de João Maria após um minuto de jogo, Rúben Dias afirma que "essa é uma pergunta" para o próprio e garante que vai respeitar a decisão do colega.

"Enquanto cá esteve deu tudo o que tinha para dar. Ele saberá melhor do que ninguém as razões que o levaram a tomar esta decisão", assegura.

"É uma decisão que ele tomou e que eu vou respeitar" 00:00 00:00

O porta-voz da seleção nacional avança, ainda, que o "foco e disciplina de cada um tem de estar na seleção".

Sobre declarações em que afirmou que Pepe, com 40 anos, é uma das suas inspirações no futebol, Dias afirma que aprendeu "muito com ele" e "continua a aprender".

"Tudo o que ele tem feito é um exemplo. A gestão da carreira, a condição física que apresenta, tudo é uma aprendizagem. É um livro aberto para eu ler", remata.

"Tudo o que ele tem feito nos últimos anos de carreira tem servido de exemplo" 00:00 00:00

Questionado sobre se estará a viver a sua melhor época enquanto jogador, depois de ter conquistado o título de campeão europeu, Rúben Dias afirma que "essas contas" terão de ficar para o final da sua carreira.

"Acho que isso só podemos eleger quando eu terminar a carreira. Vamos ver, no final fazemos as contas", sentencia.

O jogador destaca a importância de "celebrar o presente" e não esconde que "foi uma festa muito especial", mas reitera que agora "já está noutra fase".

"Agora já estou noutra fase e a minha cabeça está nestes dois próximos jogos", sublinha.

Apesar da exigência vivida, Rúben Dias afirma que a sua situação é partilhada pelos colegas, mas "no futebol não há espaço para fingir".

"Cansaço é coisa que não existe. Só na minha voz. Se nós estamos aqui é porque somos muito bons e temos muita qualidade", considera.

O jogador do Manscheter City destaca que "podem parecer muitas temporadas, mas ao final de uma vida, são muito poucos anos" para concretizar sonhos e, por isso, devem ser "aproveitados da melhor forma".

"A grande palavra é ambição. A ambição que cada um de nós tem para continuar a fazer mais e melhor. Estes vão ser os melhores anos da nossa vida", sublinha.

Toti Gomes foi outro dos nomes mencionados pelos jornalistas, que questionaram o porta-voz da seleção sobre o surgimento de novos nomes no futebol português.

"Ele está aqui única e exclusivamente pela qualidade que tem demonstrado" 00:00 00:00

"O António não veio aqui parar por acaso", atira. "É bom sinal que apareçam nomes novos. É sinal de que os jogadores portugueses estão a bombar", continua.

Para Rúben Dias, a integração de novos nomes da seleção nacional é algo positivo e que é "fruto do trabalho" dos jogadores.

Sobre um novo método de jogo, Dias afirma que "os jogadores são inteligentes" e "têm de se adaptar".

"É bom sinal que continuem a aparecer novos nomes" 00:00 00:00

Antes do final da conferência de imprensa, Rúben Dias deixou ainda uma palavra de encorajamento aos sub-21, que seguem para o Campeonato Europeu.

"Pessoal, muita sorte. Não se esqueçam que são os próximos. Têm a oportunidade de fazer história pelo nosso país, por Portugal. O futuro está em vocês e precisa dos melhores, que são vocês", afirma.

Portugal recebe no sábado a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (hora de Lisboa).

O encontro com a Bósnia terá arbitragem do italiano Davide Massa. No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das quinas lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugares, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.