Rúben Dias destaca "esforço da equipa" para o êxito do Manchester City

Rúben Dias, eleito o melhor futebolista do jogo que colocou o Manchester City na sua primeira final da Liga dos Campeões de futebol, enalteceu hoje o "esforço da equipa" no êxito frente ao Paris Saint-Germain.

"Estamos muito felizes por esta na final, pelo esforço da equipa, pelo desejo de ganhar. Estamos onde queríamos estar e vamos lutar", disse o central luso.

Rúben Dias falava após o triunfo por 2-0 ante os gauleses, com dois golos do argelino Mahrez (11 e 63 minutos), repetindo o êxito de Paris, na altura por 2-1, após reviravolta no marcador.

O defesa central destacou a "qualidade" da equipa, bem como a atitude competitiva de todos os seus companheiros, considerando-a a "maior fortaleza" do Manchester City.

"O momento em que vimos o caráter desta equipa foi na segunda parte em Paris, quando demos a volta. Isso diz tudo sobre nós. Quando as coisas ficam más, nós damos um passo em frente. Creio que a melhor forma de mostrar a nossa força defensiva foi como pressionámos na frente", recordou.

O antigo atleta do Benfica espera agora pelo desfecho do jogo de quarta-feira entre o Chelsea e o Real Madrid (1-1), que garante ir ver, até porque se assume como um "fã do futebol".

Por seu lado, o treinador Pep Guardiola, que vai voltar à final mais de uma década depois -- venceu as de 2009 e 2011 pelo 'Barça' -, assume estar "muito orgulhoso" dos seus pupilos e diz que agora é tempo de "desfrutar" o objetivo atingido.

"O meu primeiro pensamento foi para quem não pôde jogar hoje. Todos contribuíram nesta Liga dos Campeões. Agora, é momento para desfrutar. Temos três semanas para preparar a final", recordou.

O técnico elogiou o Paris Saint-Germain, salientando o facto de ter eliminado o FC Barcelona e o campeão em título, o Bayern Munique, pelo que chegar à final "significa muito" para o grupo que lidera.

"São uns grandes competidores, uma equipa para os grandes momentos, mas nós mantivemos a postura. Estamos na final da 'Champions'", regozijou-se.

O argelino Mahrez, que marcou os dois golos, recordou que hoje a equipa precisava ser "sólida na defesa" e considerou que todos cumpriram com o objetivo.

"Não demos muitas hipóteses e por isso estamos na final. Agora, temos um jogo no sábado, que nos dará o campeonato inglês em caso de vitória. Depois, poderemos concentrar-nos na final da Liga dos Campeões", finalizou.

O próximo encontro do Manchester City, para a 35.ª jornada da Premier League, está marcado para sábado, pelas 17:30, no Etihad, face ao Chelsea, que poderá ser o adversário na final da 'Champions' se afastar na quarta-feira o Real Madrid (1-1 fora).