Kai Havertz abre o marcador. Manchester City 0-1 Chelsea (intervalo)

Pela segunda vez em dois anos, duas equipas inglesas defrontam-se na final da mais importante competição europeia a nível de clubes. No jogo decisivo da Champions, de um lado estava o campeão inglês Manchester City contra os londrinos do Chelsea.

Do lado dos citizens, os internacionais portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares na equipa de Pep Guardiola. O outro português do plantel da formação de Manchester, João Cancelo, começou o jogo no banco.

Já do lado do Chelsea, que já venceu a liga milionária em 2011, Thomas Tuchel usou o seu esquema habitual, com um tridente de luxo no ataque: Kai Havertz, Mason Mount e Timo Werner.



O jogo começou com a habitual coreografia de uma final da Liga dos Campeões, acompanhada por centenas de milhões de pessoas em toda a Europa e no mundo. Pela primeira vez em vários meses, as bancadas do Dragão receberam adeptos de ambas as equipas. 16.500 pessoas davam o ambiente propício ao espetáculo.

Nos minutos iniciais, ambas as equipas lutaram pela posse de bola no relvado do Dragão. Quero o City, quer o Chelsea estavam a jogar de uma forma aberta, com muita circulação de bola.



Antes do primeiro quarto de hora, o Chelsea chegou-se com perigo à baliza do guardião Ederson, com destaque para duas oportunidades não aproveitadas pelo alemão Timo Werner.



O Manchester City tentava impor o seu jogo e explorava a velocidade pelos flancos, sobretudo do lado esquerdo, onde habitava o internacional inglês Raheem Sterling.

A partir da primeira metade da primeira parte, os citizens conquistaram a posse de bola, mas não conseguiram ultrapassar a barreira defensiva dos Blues. Os londrinos usavam o contra-ataque, sempre com algum perigo. Porém, pecavam na finalização.



Aos 38 minutos, a formação de Londres sofreu a primeira contrariedade: o veterano central Thiago Silva saiu lesionado, entrando para o seu lugar o dinamarquês Christensen.



Antes do intervalo, o tridente ofensivo do Chelsea trocou as voltas à defensiva do City e abriu o marcador, deixando em delírio os adeptos nas bancadas do Dragão. Mason Mount aproveitou o espaço concedido no flanco esquerdo, levantou a cabeça e viu a desmarcação de Havertz no meio dos centrais. Na cara de Ederson, o alemão não falhou.

Onze do Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Zinchenko; Gundogan, De Bryune e Bernardo Silva; Foden, Mahrez e Sterling.

Onze do Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Kante, Jorginho, Chilwell; Mason Mount, Kai Havertz e Timo Werner.



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz