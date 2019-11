Rúben Dias e Taarabt de regresso aos convocados do Benfica para o jogo com o Leipzig

Rúben Dias é um dos regressos na equipa das 'águias' © Álvaro Isidoro/Global Imagens

O Benfica segue viagem para a Alemanha com 20 jogadores, tendo em vista a partida desta quarta-feira com o RB Leipzig, referente à 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em relação à última convocatória, do jogo com o Vizela para a Taça de Portugal, Bruno Lage integra nos convocados o defesa central Rúben Dias e o médio ofensivo Taarabt. Saem dos convocados Samaris, devido a uma gastroenterite e Conti, por opção.

Rafa, com uma desinserção do tendão médio adutor, e Seferovic, com uma rotura do solear da perna esquerda, continuam a recuperar e não são opção para este jogo na Alemanha.

O Benfica está em último lugar com três pontos, e precisa de ganhar num território, a Alemanha, onde nunca venceu para a Liga dos Campeões. Em 11 jogos, as águias contam com 11 derrotas. Neste duelo, os encarnados vão enfrentar o líder do grupo G, que tem nove pontos

O Benfica tem chegada prevista a Leipzig para o início da tarde. Depois às 17h30, o plantel vai treinar na Arena do Leipzig, para a habitual adaptação ao relvado e luz artificial. Mais tarde, às 18h30, o treinador Bruno Lage e um jogador vão fazer a antevisão ao jogo, que está agendado para amanhã, a partir das 20h00, e com relato na TSF.

Confira a lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;

Defesas: Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Jardel;

Médios: Pizzi, Chiquinho, Gedson, Florentino, Taarabt, Cervi, Caio e Gabriel;

Avançados: Jota, Raul de Tomas e Vinícius.