Rúben Dias, jogador do Benfica © Pedro Rocha/Global Imagens

Rúben Dias, o defesa central do Benfica, renovou contrato para melhorar as condições salariais. Já a data do fim do contrato mantém-se em 2024.

A TSF sabe que o anúncio vai ser feito ainda esta sexta-feira através de um anúncio na BTV.

Rúben Dias já tem 18 jogos esta época e dois golos marcados, ou seja, é um dos principais jogadores do plantel de Bruno Lage, por isso a SAD do Benfica tinha como prioridade a renovação de contrato do jovem de 22 anos, formado no Seixal.