"Rúben Dias só está de saída porque o Benfica falhou o objetivo da Champions"

Por Bruno Sousa Ribeiro 28 Setembro, 2020 • 16:04

No dia em que apresentou o programa eleitoral à presidência do Benfica, João Noronha Lopes analisou a recente saída de Rúben Dias do plantel encarnado e apontou uma falha no projeto de Luís Filipe Vieira.

"A saída de Ruben Dias acontece porque nós [Benfica] falhamos o objetivo principal, que era chegar à Liga dos Campeões, e não por causa de uma capacidade extraordinária de Luís Filipe Vieira. O Benfica continua a falhar o seu objetivo principal que tem de ser o sucesso internacional e vê-se forçado a vender jogadores. Esse não é o meu projeto", comentou o candidato.

Caso vença as eleições, Noronha Lopes voltou a garantir que Jorge Jesus é o treinador, prometendo uma transição pacífica: "O Benfica precisa de estabilidade na transição. Não farei nada que ponha em causa a instabilidade. Quero que a equipa tenha a estabilidade para ser campeã nacional e vença a Liga Europa. Jesus é o meu treinador e criarei todas as condições para que ele possa ganhar em Portugal e na Europa."

Sobre o programa eleitoral, revelado na manhã desta segunda-feira, João Noronha Lopes destaca a importância das 90 propostas, entre elas o projeto para o futebol com o objetivo de alcançar o sucesso europeu.