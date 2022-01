Rúben Semedo reforça FC Porto

© EPA

O defesa Rúben Semedo, proveniente dos gregos do Olympiacos, é reforço do FC Porto, com o nome do internacional português a aparecer já na lista de futebolistas inscritos pelos 'dragões' no site da Liga de clubes.

Ainda sem oficialização por parte dos dois clubes, o defesa já surge na lista de jogadores inscritos pelos 'dragões', com o número 35, com a imprensa a noticiar um empréstimo até ao final da temporada.

Semedo, de 27 anos, vai assim reforçar o líder do campeonato, regressando ao futebol português. O central, formado no Sporting, estava a cumprir a terceira época na equipa grega, depois de passagens pelos espanhóis do Villarreal e Huesca, e pelo Rio Ave, em 2018/19.

O defesa central, que tem estado envolvido em diversos problemas fora dos relvados, alinhou em cinco jogos no Olympiacos, treinado por Pedro Martins, na presente temporada, tendo apontado um golo.