Rúben Vinagre é reforço do Sporting por empréstimo do Wolverhampton

O Sporting anunciou esta sexta-feira a contratação do futebolista Rúben Vinagre, que chega por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, com os 'leões' a ficarem com opção de compra.

O lateral esquerdo, de 22 anos, representou a formação do Sporting entre 2009/10 e 2014/15, com uma passagem pelo meio no Belenenses, antes de sair para o Mónaco. Após duas épocas ao serviço dos monegascos, rumou por empréstimo ao Wolverhampton, sendo contratado em definitivo pelos ingleses em 2018/19.

Na época passada, jogou por empréstimo no Olympiacos, da Grécia, e no Famalicão, tendo disputado 20 jogos ao serviço da equipa portuguesa.