Rúben Vinagre falha arranque dos trabalhos do Sporting e não conta para Rúben Amorim

Rúben Vinagre não se apresentou no primeiro dia dos trabalhos do Sporting na época 2022/2023 © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes com Clara Maria Oliveira 27 Junho, 2022 • 14:23

Rúben Vinagre não faz parte das contas de Rúben Amorim para a época 2022/2023 e vai ser emprestado. No primeiro dia da pré-época, o lateral-esquerdo falhou os habituais exames médicos do Sporting e não fará parte do treino inaugural na Academia de Alcochete.

O período de empréstimo de Rúben Vinagre será de um ano, mas sem opção de compra. O destino ainda não é conhecido, mas há a certeza de que o futuro do jogador não passa por Alvalade.

O lateral-esquerdo de 23 anos chegou do Wolverhampton, no verão de 2020, por empréstimo. No final da época 2020/2021, o Sporting comprou 50% do passe do atleta ao clube inglês por dez milhões de euros e, de leão ao peito, realizou 18 partidas e fez duas assistências.

Os verde e brancos arrancaram a pré-época a "meio gás", sem os internacionais, que têm direito a apresentar-se mais tarde aos trabalhos, e sem Jeremiah St. Juste, a única contratação da equipa até ao momento.

O central neerlandês, que foi contratado ao Mainz, da Alemanha, recebeu autorização para falhar o primeiro dia da temporada 2022/2023 por ter sido pai.

A equipa leonina irá estagiar em Lagos, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas temporadas, num período em que efetuará vários jogos particulares.

O estágio no Algarve decorrerá entre 10 e 20 de julho, com os vice-campeões a terem jogos com a Roma, de José Mourinho, a 14 de julho, e o Villarreal, semifinalista da Champions</em>, a 19 de julho.

Ambos os jogos estão agendados para o Estádio do Algarve, já depois de o Sporting defrontar no Estádio da Belavista, em Lagoa, em 13 de julho, os vice-campeões da Bélgica, o Union St. Gilloise.

Já no Estádio José Alvalade, a equipa disputará em 24 de julho, diante do Sevilha, o troféu Cinco Violinos, que costuma também servir de apresentação aos sócios.

