"Respiro Benfica desde que nasci." Rui Costa confirma candidatura à presidência

Rui Costa vai oficializar esta terça-feira a candidatura à presidência do Benfica. As eleições estão marcadas para 9 de outubro.

"Sou candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica nas eleições marcadas de dia 9 de outubro. Respiro Benfica desde que nasci. Faz amanhã 30 anos desde o meu primeiro jogo oficial com a camisola do Benfica. Um dia que nunca me esquecerei. Foi no Benfica que me fiz homem", começou por dizer o antigo internacional português.

Numa conferência de imprensa, num hotel em Lisboa, Rui Costa vincou o objetivo quando chegar à liderança do clube. "Jamais poderia deixar de responder a esta chamada. É tempo de responsabilidade, de união e de afirmação de um sentido futuro. Apresento-me a eleições com a ambição de reconduzir o Benfica ao caminho da glória", disse.

"Todos juntos iremos construir um futuro ainda mais radiosos. Comprometo-me aqui perante todos os benfiquistas a dedicar toda a minha energia e toda a minha sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias", vincou.

Rui Costa garante que nos "próximos dias" irá apresentar o seu programa e a restante equipa que fará parte da lista. Será, segundo o líder encarnado, "um projeto de futuro, ganhador, à Benfica".

Rui Costa, de 49 anos, assumiu a presidência do Benfica em 09 de julho, na sequência da suspensão do mandato por parte de Luís Filipe Vieira, que posteriormente se demitiu, após ter sido constituído arguido no âmbito da investigação 'cartão vermelho', por suspeita de vários crimes económico-financeiros.



Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica desde 2003 e que tinha sido reeleito em outubro de 2020, foi substituído por Rui Costa, que também renunciou ao mandato, no início deste mês (01 de setembro), tal como os restantes órgãos sociais, a fim de permitir a marcação de eleições.



Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, foi o primeiro a anunciar à candidatura à presidência dos 'encarnados', depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou da corrida eleitoral de 09 de outubro.