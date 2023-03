Rui Costa apela à união dos adeptos do Benfica: "É imperioso continuarmos imunes ao ruído externo"

Rui Costa © Carlos Pimentel/Global Imagens (arquivo)

Rui Costa pediu aos adeptos do Benfica que permaneçam unidos e imunes ao "ruído externo". Na terça-feira, o Ministério Público acusou o antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, a SAD do Benfica e o administrador Domingos Soares de Oliveira de crimes de fraude fiscal e falsificação de documento no processo conhecido como "Saco Azul", um esquema que, segundo a acusação, terá sido pensado por Luís Filipe Vieira, no verão de 2016.

O Benfica remete para mais tarde uma reação ao despacho da acusação. O gabinete de comunicação do Benfica adianta que o clube ainda não foi notificado, mas, na terça-feira, na gala que assinalou o dia de 119.º aniversário do clube, Rui Costa dirigiu-se aos adeptos encarnados.

"Estamos conscientes que a nossa grandeza implica que tudo o que nos envolva tenha impacto mediático e sirva demasiadas vezes para fazer esquecer muitas outras realidades. Por isso, é imperioso continuarmos unidos, focados e imunes à crescente agitação que o Benfica forte provoca", afirmou Rui Costa, sublinhando: "Unidos, focados e imunes a todo um ruído externo que desponta sempre que lideramos e nos mostramos fortes."

O presidente do Benfica falou também sobre o momento do clube. Rui Costa acredita que o Benfica vai passar aos quartos de final da Liga dos Campeões.