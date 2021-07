"Sei o que os benfiquistas esperam de mim." Rui Costa assume a presidência do Benfica

Rui Costa © José Carmo/Global Imagens

Rui Costa é, a partir de hoje, o presidente do Sport Lisboa e Benfica. De número 10, a número 1 do clube do coração, foi no relvado que quis apresentar-se como novo líder máximo das águias.

"Assumo esta liderança com o mesmo orgulho, a mesma paixão e compromisso como quando vesti a primeira a camisola do nosso Benfica. Decidi fazer a minha apresentação enquanto presidente no meio do relvado onde com a nossa camisola vivi os momentos mais felizes da minha vida. Sei a responsabilidade que hoje assumo, sei o que os benfiquistas esperam de mim. Sei o que os benfiquistas esperam de quem está nesta posição e tudo darei de mim para que o clube seja cada vez maior", disse.

Em "tempos desafiantes", Rui Costa dá prioridade à preparação nova temporada no futebol e nas modalidades. "Temos de o fazer com a maior das ambições. Este será sempre o meu foco, o meu lema: ganhar", promete.

Rui Costa chega à liderança do clube, num momento conturbado. O homem que liderou as águias nos últimos 18 anos foi detido, na quarta-feira, no âmbito da Operação "Cartão Vermelho".

Luís Filipe Vieira é suspeito "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

Para esta investigação foram cumpridos 44 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.

No mesmo processo foram também detidos Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica, o agente de futebol Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, conhecido como "o rei dos frangos".