Rui Costa "dá a cara" pelo "mau momento do Benfica" e critica arbitragens

Por Guilherme de Sousa 02 Fevereiro, 2022 • 23:03

Depois da derrota do Benfica na Luz frente ao Gil Vicente, o presidente do Benfica, Rui Costa, compareceu na sala de imprensa, onde quis deixar claro que assume a responsabilidade pelo "mau momento" da equipa.

"Quero enquanto presidente do Benfica assumir a responsabilidade por este mau momento do Benfica. Nenhum de nós quer estar na situação em que estamos hoje, e como tal assumo essa responsabilidade, exigindo que ninguém se esconda a isto", disse o líder encarnado, numa conferência de imprensa sem direito a perguntas.

"Nenhum de nós quer ficar nesta situação, sei perfeitamente qual é o caminho que quero dar ao clube, infelizmente não se consegue todas as mudanças em quatro meses, mas sei perfeitamente o que há para mudar, o que tenho feito a preparar aquilo que é o futuro do Benfica, sei perfeitamente que até mentalidades temos de mudar", vincou.

Rui Costa "dá a cara" pelo "mau momento", mas faz questão de sublinhar que, por outro lado, é aquilo que estão a fazer ao Benfica "dentro do campo".

"Aqui sei separar bem as águas, até porque estive lá dentro muitos anos. Temos de fazer muito mais, temos de ser muito melhores, mas isso não invalida que eu não exponha aqui aquilo que nos estão a fazer dentro do campo. Até ao dia de hoje, tentei fazer uma postura construtiva no futebol português, até para meu prejuízo próprio. Tentei ser correto com o futebol português, é uma das minhas missões no futebol, até pelo meu passado futebolístico. Mas eu estou aqui para defender o Benfica e o Benfica não está a ser defendido dentro do campo. São casos a mais para estar dentro do campo", atirou.

O líder das águias recordou o jogo com o Moreirense, o primeiro golo no Dragão do FC Porto, até ao golo anulado a Otamendi no jogo frente ao Gil Vicente. "É hora também de dizer basta. Uma vez que me comprometi com o futebol português a ser respeitoso para com ele, e não sendo aquilo que está a acontecer pelo o outro lado, também exijo esse respeito. Exijo que o Benfica seja respeitado", salientou.