Rui Costa desvaloriza interesse do FC Porto em Ricardo Horta

Ricardo Horta é um jogador que está na lista de reforços do Benfica, mas Rui Costa não quis comentar o interesse do FC Porto no jogador, "o Benfica tem mais alvos no mercado. Mas vocês percebem que não vamos ficar com 38 jogadores. Fizemos esta escolha e, mesmo termos vindo assim para estágio, sabemos o que estamos a fazer. Não vamos ficar com 38 jogadores no plantel. Há gente que ainda vai sair, e há gente que ainda vai entrar. Independentemente dos nomes, temos muitos alvos e estamos a tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, com cabeça e também com consciência", disse o presidente do Benfica na chegada a St. Georges Park, em Inglaterra.

Desta forma Rui Costa também desvalorizou o número de jogadores que estão no estágio à disposição do técnico Roger Schmidt. O treinador alemão levou 38 jogadores.

O presidente do Benfica garantiu ainda que tem "estado em contacto todos os dias com a equipa técnica e eles estão satisfeitos. Isso é o que mais me importa, que estejam contentes com aquilo que têm visto e com aquilo que têm feito. Agora é continuar a trabalhar, o mercado ainda está aberto, as provas estão quase a começar e ainda temos muito para fazer".

Ainda sobre o mercado de transferências e o alegado interesse do Arsenal em Grimaldo: "vou agora falar com ele, a ver se ele está bem. O Grimaldo está como todos os outros jogadores, está a trabalhar e a seu tempo iremos ver. Tem-se falado do Arsenal, mas a mim ainda não me chegou nada", garantiu Rui Costa.

O presidente do Benfica também falou sobre o Enzo Fernández. "Está a chegar, mas o plantel ainda não está fechado, mas estou satisfeito".