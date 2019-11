Rui Costa desvaloriza resultados europeus e lembra que objetivo principal é a I Liga

© José Carmo/Global Imagens

Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, admitiu que não há motivo para estar descontente com o desempenho dos 'encarnados' nas competições europeias até porque "está em primeiro lugar" na I Ligade futebol.

O dirigente, que esteve hoje presente no 'World Scouting Congress', que se realizou no Porto, falou do momento da equipa benfiquista desvalorizando os resultados nas provas europeias.

"Estar à frente do campeonato é o grande objetivo da época. E, portanto, não se pode falar em compensar o que quer que seja. Da mesma forma que não anulamos que não estamos na Europa como gostaríamos de estar e como desejaríamos quando começámos a temporada. Mas conforme digo isto assumo que vamos sempre à procura de melhor em termos de competições europeias. Está extremamente difícil, mas não está ainda impossível. Também não posso permitir que se desvalorize o facto de estarmos em primeiro. Uma coisa não anula a outra, mas não se pode falar em compensar uma coisa que é o grande objetivo da época", frisou Rui Costa à margem do evento.

Quando questionado se acredita que o Benfica vai voltar a ser campeão esta temporada, Rui Costa optou por não ser direto: "Estou confiante que faremos de tudo para chegar aos nossos objetivos em todas as competições".

Sobre os rumores da contratação de Yony González, o extremo colombiano, de 25 anos, que termina contrato com os brasileiros do Fluminense, Rui Costa também não esclareceu.

"A seu tempo, tudo o que tem a ver com mercado, vocês saberão da nossa boca o que é para vir e o que não é para vir. Se vem ou não vem e como é que eles são. Agora não é tempo para falar nisso", disse ainda.