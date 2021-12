"Não era este o desfecho que ambicionávamos." Rui Costa explica saída de Jesus

Rui Costa, presidente do Benfica © Rita Chantre/Global Imagens (arquivo)

O presidente do Benfica, Rui Costa, explica que clube e treinador chegaram a acordo para a rescisão do contrato e sublinha a "lealdade e seriedade" da decisão.

"Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com os objetivos cumpridos, mas chegámos à conclusão que isto seria o melhor para ambas as partes. Desejo-lhe, e à equipa técnica, as maiores felicidades na sua carreira", explicou Rui Costa.

Já Jorge Jesus, que esteve ao lado do presidente nesta declaração aos jornalistas, reconheceu que o seu caminho no projeto Benfica chegou ao fim.

"Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema. Achei por bem que esta decisão era a melhor para ambas as partes. A minha vida vai continuar, como sempre a trabalhar com amor e paixão", afirmou o treinador do Benfica.

O treino matinal do Benfica desta terça-feira foi cancelado. Após se terem apresentado para o treino, os jogadores abandonaram as instalações do Seixal.

A TSF sabe que Veríssimo vai também orientar a equipa no clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão esta quinta-feira. Veríssimo estava em Santa Maria da Feira com a equipa B que defronta esta tarde o Feirense em jogo da II Liga.

A saída de Jorge Jesus acontece cinco dias depois da derrota em casa do FC Porto (3-0), nos oitavos de final da Taça de Portugal e numa altura em que os encarnados são terceiros classificados da I Liga, a quatro pontos de dragões e Sporting.