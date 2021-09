Rui Costa fala em "noite histórica" do Benfica, mas que é preciso "continuar"

O treinador do Benfica, Rui Costa © LUSA

O presidente do Benfica, Rui Costa, reconheceu esta quinta-feira "a noite histórica" com a vitória frente ao FC Barcelona na Liga dos Campeões de futebol, por 3-0, mas lembrou que é preciso dar continuidade.

"O Benfica ganhou, isso é certo. Ontem [quarta-feira], foi uma noite histórica, no sentido que foi um excelente jogo, contra uma enorme equipa, com uma vitória imponente, mas que nos deu apenas três pontos e teremos de continuar nesse caminho, jogo a jogo", alertou o ex-futebolista.

Questionado se o clube está num ponto de viragem em relação a outras campanhas europeias fracas nos anos mais recentes, Rui Costa disse que são os jogos como o de quarta-feira que dão a possibilidade de o Benfica deixar a sua marca.

"Temos de perceber que para chegarmos ao patamar que queremos, é preciso mais noites destas. Isso traz a reboque tudo o resto. Quando falamos no Benfica ser assim, tem de ser assim comigo ou com outra pessoa qualquer", assinalou.

O ex-futebolista, que assumiu a liderança do clube após a detenção em julho de Luís Filipe Vieira e que é candidato à presidência nas eleições de 9 de outubro, aproveitou também a cerimónia de apresentação de um parceiro publicitário no relvado da Luz, para apelar à presença dos adeptos no Estádio.

Rui Costa sublinhou que o jogo com o FC Barcelona apenas não foi perfeito por não ter tido a Luz com a lotação máxima, face às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mas com a abertura a 100%, esta quinta-feira anunciada, espera que a receção de domingo ao Portimonense, na I Liga, já esteja.

"A exibição e o resultado mereciam que o estádio estivesse completo. No domingo, já pode estar. Já penso no jogo de domingo, que é de extrema importância para nós e apelando também a isso, a um estádio cheio, que seja o primeiro momento em que possamos encher o estádio", acrescentou.

Nas eleições de 9 de outubro, que se realizam um ano depois da eleição de Luís Filipe Vieira, que se demitiu, para um sexto mandato, Rui Costa concorre frente ao empresário Francisco Benitez.