Rui Costa garante: "Benfica fez proposta pelo Cavani e está à espera da resposta"

Por Francisco Nascimento 22 Agosto, 2020 • 20:57

Entre avanços e recuos, Rui Costa abre novamente a porta do Estádio da Luz ao avançado Cavani. Numa conferência de imprensa no âmbito da final da Liga dos Campeões em Lisboa, o administrador da SAD do Benfica admitiu a proposta e revelou que o clube espera uma resposta do uruguaio.

Rui Costa deixou ainda elogios ao antigo jogador do Paris Saint-Germain, adiantando que coloca Cavani numa lista restrita de avançados.

"Eu coloco o Cavani na lista de grandes avançados mundiais. É público que o Benfica fez uma proposta pelo Cavani e está à espera da resposta", explica.

Os meios de comunicação social têm noticiado a desistência do Benfica na contratação do jogador uruguaio, atendendo ao elevado salário pretendido pelo jogador.