Rui Costa salienta "caminhada brilhante e objetivo cumprido" do Benfica

A equipa do Benfica, que conquistou na segunda-feira a prova, ao golear na final, disputada em Nyon, na Suíça, os austríacos do Salzburgo por 6-0, foi hoje recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, nos Paços do Concelho da capital, num iniciativa que reuniu ainda no exterior cerca de duas centenas de adeptos.

"É com enorme satisfação e muita honra que estamos aqui nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Lisboa. Em nome do Benfica, e como presidente do clube, agradeço à Câmara Municipal de Lisboa por fazer esta receção aos heróis de Nyon", afirmou, na ocasião, Rui Costa.

O dirigente, que não se esqueceu de salientar os méritos de cada departamento da estrutura que alcançou esta conquista internacional, realçou a "honra" de aquela conquista "poder também projetar o nome de Lisboa".

"À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade. O Benfica conquistou a UEFA Youth League. Um jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido, objetivo que ambicionamos e assumimos no início de cada temporada, porque a formação é, de alguns anos a esta parte, a pedra basilar do projeto desportivo do Benfica. Mas, atenção, é um projeto em que estas conquistas, que tanto orgulham todos os benfiquistas, não são um fim, mas uma parte do percurso", sublinhou.

A equipa benfiquista foi recebida no salão nobre por Carlos Moedas, autarca da cidade, acompanhado pelos vereadores municipais.

"A minha primeira palavra é 'viva o Benfica' e viva aquilo que vocês fizeram por nós, muito à imagem da nossa cidade e do nosso país. A minha segunda palavra vai para Rui Costa e dizer-lhe que o trabalho que está a fazer, que tem feito pelo Benfica, é esta capacidade que tem de aliar o sucesso desportivo ao sucesso social, da educação e da formação, exatamente onde começou", declarou o presidente da CM Lisboa.

Seguiu-se uma troca de ofertas simbólicas - a autarquia presenteou a comitiva benfiquista com uma imagem de Santo António, enquanto, em representação do Benfica, Rui Costa entregou ao edil municipal uma escultura de uma águia, enquanto o treinador Luís Castro e o capitão de equipa Tomás Araújo ofertaram uma camisola autografada por todo o plantel.