"Rui Costa soube dar palco e mérito a quem mereceu os elogios da conquista da Youth League"

O presidente da Mesa Assembleia Geral do Benfica (MAG), Fernando Seara, refere, em entrevista à TSF, "que a vitória de ontem é o futuro, sendo singular porque foi pela formação que se confirmou o êxito e o talento do atual presidente do Benfica, Rui Costa. É naquele jovem que começou aos seis anos no Benfica, como alguns que estavam ali ontem e que ergue uma estrutura e um projeto, que não pode ter hesitações, porque é um projeto estruturante para o Benfica nos próximos anos".

Quando surgiram algumas críticas a Rui Costa, na noite de segunda-feira, por parte de Luís Filipe Vieira, Fernando Seara - sem querer comentar essa entrevista - não se esqueceu de elogiar o atual líder encarnado. "Rui Costa foi muito racional na vitória, o presidente não disse nada, porque o êxito foi dos jogadores. E digo isto com uma nota pessoal de muito agrado. Quando o presidente Rui Costa deu ontem o palco a todos os jogadores e treinadores mostrou que sabe reconhecer. Sabe acima de tudo dar aquela nota de ex-jogador extraordinário de que são os jogadores e treinadores, e depois uma estrutura que consolida todos os êxitos", disse Fernando Seara.

O presidente da Mesa Assembleia Geral do Benfica esteve em Nyon a assistir à final que o Benfica venceu frente ao Salzburgo por 6-0, e revela, nesta entrevista à TSF, a conversa que teve durante o jogo com o atual treinador do Benfica. "Eu vi o jogo ao lado do Nélson Veríssimo. Ele dizia-me, com a sua argúcia, que estão aqui jovens que estiveram comigo e que eu conheço. Percebi ali que a lógica organizativa do Benfica na formação foi verdadeiramente concretizada. O presidente Rui Costa e o diretor Pedro Mil homens estavam felizes de erguer um troféu e fundamentalmente por termos a felicidade de perceber de que quando há competência, excelência e motivação é possível conquistar".

Fernando Seara acredita que este plantel de sub-19, agora campeão europeu, vai conseguir colocar jogadores a curto prazo na equipa principal. "Perceber que há talento e que a curto prazo pode ser motivante integrar numa equipa principal, ou então, criar essas condições para a integração, porque acho que este material do Seixal significa isso mesmo", acrescentou.

Com a vitória frente ao Salzburgo e a conquista do troféu europeu, caiu a "maldição Béla Guttmann". "No final do jogo dei um abraço ao senhor José Henrique, esse extraordinário antigo guarda-redes do Benfica, ele dizia-me que foi de vez aquilo do Béla Guttmann, porque também ele já estava a acumular derrotas em finais, e por isso, foi bom", recorda Fernando Seara.

O Benfica é campeão europeu de sub-19, venceu a UEFA Youth League ao bater o Salzburgo por 6-0.