Rui Costa vai apitar final da Taça de Portugal entre Tondela e FC Porto

O árbitro Rui Costa vai dirigir a final da Taça de Portugal de futebol entre o FC Porto e o Tondela, marcada para domingo, anunciou esta terça-feira a Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O juiz portuense, de 45 anos, terá como árbitros assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva, o quarto árbitro será Cláudio Pereira e a função de vídeoárbitro (VAR) ficará a cargo de Bruno Esteves, coadjuvado por Vítor Ferreira e Ricardo Santos.

Esta será a primeira final da Taça de Portugal dirigida por Rui Costa, que conta no seu currículo com a presença numa final da Taça da Liga, na época de 2017/18, entre o Sporting e o Vitória de Setúbal, que os leões venceram nas grandes penalidades.

Rui Costa ainda não apitou o Tondela esta época, mas dirigiu dois jogos do FC Porto na I Liga, nos Açores, perante o Santa Clara, e no estádio do Dragão frente ao Famalicão, ambos vencidos pelos portistas, por 3-0 e 3-1, respetivamente.

A final da Taça de Portugal disputa-se no domingo, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, entre o Tondela, que nunca conquistou o troféu, e o FC Porto, que já levantou a Taça por 17 vezes.