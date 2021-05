Rui Costa vai estar no banco para o dérbi Benfica-Sporting

© Gerardo Santos / Global Imagens

O Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou a providência cautelar sobre o recurso apresentado pelo Benfica contra a suspensão de Rui Costa.

O dirigente dos encarnados tinha sido suspenso por 16 dias, depois de ter sido expulso no clássico entre o Benfica e o FC Porto.

O Pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não aceitou o primeiro recurso apresentado pelo Benfica. E agora com este novo recurso, o Tribunal Central Administrativo do Sul, julgou «procedente a providência cautelar».

A decisão pertence a Rui Pereira, presidente do TCAS, que também aceitou a providência que suspendeu o castigo de João Palhinha, do Sporting.

Um processo idêntico ao que se passou com os castigos aplicados a Rúben Amorim e Sérgio Conceição. Rui Costa recorreu ao TAD, e tem a sanção suspensa.