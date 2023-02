Rui Costa vai explicar o negócio Enzo Fernández

© Filipe Amorim/Global Imagens

O médio argentino já veste de azul na cidade de Londres, com a camisola número cinco do Chelsea.

Um processo negocial que foi longo e com vários episódios, e por isso o presidente do Benfica, Rui Costa, vai explicar a venda do passe de Enzo, envolvendo o clube das águias, o jogador campeão do mundo de seleções e o clube londrino.

O Chelsea pagou a cláusula de rescisão de Enzo Fernández no mercado de inverno, avançando com 121 milhões de euros. Um negócio que gerou discórdia entre alguns benfiquistas. O movimento "Servir o Benfica" chegou a emitir um comunicado onde pediu esclarecimentos sobre a saída do jogador.