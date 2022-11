Rui Moreira considera que Mundial do Catar "foi uma negociata"

© Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, considerou esta sexta-feira que a atribuição da organização do Campeonato do Mundo de 2022 de futebol ao Catar "foi uma negociata".

"A escolha de um país como o Catar, muito pequeno geograficamente, com a questão do calor e dos direitos humanos que se vieram a acentuar, parecia ser um mau negócio para o futebol. Foi uma negociata e um mau negócio para a indústria do futebol", disse o autarca portuense.

Rui Moreira, que abordou à tema à margem da sua participação na cerimónia de abertura do Thinking Football, no Porto, promovida pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, lembrou, ainda assim, que está é uma questão que "já vem desde 2010".

"É algo que não melhorou, e a questão dos direitos dos trabalhadores e das pessoas que lá morreram na construção dos estádios preocupa-me mais que tudo o resto. É algo que não dignifica o mundo do futebol", completou o presidente da Câmara.

Rui Moreira disse ainda "acreditar que Portugal pode vencer o título mundial", lembrando que tal será possível pelo "lote de jogadores extraordinários que integram esta seleção".

Sobre o evento Thinking Football, o presidente da Câmara do Porto considerou ser uma "iniciativa muito importante para uma indústria que tem um enorme impacto no país", considerando "fazer todo o sentido o Porto a acolher o evento".