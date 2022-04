Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto © Igor Martins/Global Imagens

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, assume que uma possível candidatura à presidência do FC Porto "é um tema tabu" e garante que não fala do assunto enquanto Pinto da Costa "for vivo e tiver vontade".

"Enquanto o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, que aliás celebra este ano 40 anos de mandato, for vivo e tiver vontade de ser presidente do meu clube, é um assunto do qual não falarei por uma questão de respeito", disse o Presidente da Câmara do Porto em entrevista no programa Em Alta Voz, da TSF e do DN.

Rui Moreira diz mesmo que este é "um tema tabu". "Se calhar temos mesmo de usar a palavra tabu aqui. Tabu por respeito. Eu acho que o tabu por respeito é uma coisa bonita e que honra todos", admite.

Caso Pinto da Costa decida deixar a presidência do FC Porto, várias questões entram na vida de Rui Moreira: "Depois, pode ser que ainda venha a tempo, que não venha, que eu possa, que eu queira. Enfim, que os sócios queiram. Isso são tudo coisas que eu deixarei para o futuro."

Em novembro de 2020, Rui Moreira dizia já ser tarde para assumir uma candidatura à presidência do FC Porto. O autarca cumpre o terceiro e último mandato à frente do município portuense que termina em 2025. Já as próximas eleições no clube acontecerão em 2024. Em junho de 2020, Pinto da Costa estava "convencido" que este era o seu último mandato no FC Porto.

Dentro de dias, Jorge Nuno Pinto da Costa celebra 40 anos à frente dos dragões, tendo iniciado o primeiro mandato à frente do clube no dia 23 de abril de 1982.

