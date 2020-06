Rui Moreira garante que futuro do clube "vai ser sempre risonho"

Rui Moreira deslocou-se ao Dragão Caixa para votar © Ivo Pereira/Global Imagens

Por Lusa 07 Junho, 2020 • 16:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, votou este domingo nas eleições para a presidência do FC Porto, e defendeu que, independentemente do resultado, "o futuro do clube será sempre risonho".

Rui Moreira, candidato ao Conselho Superior do FC Porto pela Lista A, liderada pelo atual presidente Pinto da Costa, salientou a grande afluência de sócios para votar.

"A primeira coisa que queria salientar é a extraordinária mobilização, a forma como as pessoas estão a aderir a este ato cívico e vi que as pessoas estão a manter a distância. Tudo a ser feito como deve ser. As urnas ditarão o futuro do clube, que será sempre risonho. Este clube sempre teve um passado, tem um presente e terá um futuro", disse.

Indiferente a quem o criticou por ser um político envolvido nas eleições de um clube de futebol, Rui Moreira prometeu falar dessa situação após as eleições.

"Responderei esta semana. Durante a campanha eleitoral para o clube entendi não me pronunciar sobre a opinião das pessoas, que é legítima. Para algumas dessas críticas olhei com perplexidade, seguramente falarei durante a próxima semana", adiantou.

Hoje é o ultimo dia das eleições do FC Porto que decorrem no Dragão Arena, até às 19:00, e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.