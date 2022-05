Rui Patrício eleito para o melhor onze da Liga Conferência Europa

Rui Patrício durante a final da competição © Malton Dibra/EPA

O guarda-redes português Rui Patrício, que atua na Roma, integra o melhor onze da primeira edição da Liga Conferência Europa de futebol, prova que foi conquistada pela formação italiana, comandada por José Mourinho.

Patrício é um dos quatro jogadores da Roma que foi selecionado por um painel técnico da UEFA, juntamente com o defesa inglês Smalling, o avançado também inglês Abraham e o médio Pellegrini.

Com cinco golos em 12 jogos, Pellegrini, de 25 anos, foi mesmo eleito o melhor jogador da competição.

2021/22 UEFA Europa Conference League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel #UECLfinal pic.twitter.com/qrMHnXh4EH - UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 27, 2022

O colombiano Luís Sinisterra, avançado colombiano de 22 anos do Feyenoord, finalista vencido, foi considerado o melhor jogador jovem da prova e também integra o melhor 'onze', tendo a companhia dos seus colegas de equipa Dessers, Malacia, Trauner e Geertruida.

Apesar de ter perdido a final por 1-0, o Feyenoord acaba por ser o clube mais representado no melhor 'onze' com cinco jogadores, contra quatro da Roma.

O francês Payet, do Marselha, e o inglês Dewsbury-Hall, do Leicester City, fecham a equipa.