Rui Patrício em Itália para assinar pela Roma de Mourinho

Rui Patrício

Rui Patrício chegou, esta manhã, a Roma, para assinar contrato com a equipa de José Mourinho. O guarda-redes português vai, nas próximas horas, efetuar exames médicos, antes de ser apresentado oficialmente como jogador do clube italiano, adianta a imprensa italiana.

Segundo o jornal Corriere dello Sport, a AS Roma vai dar 11,5 milhões de euros, mais um bónus a pagar a partir de julho de 2022, pelo português, que assina por três anos.

#RuiPatricio è sbarcato a Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona



Ora le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto triennale a Trigoria✅#ASRoma #Wolves pic.twitter.com/CAYwSYnkTa - Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 13, 2021

Rui Patrício é a primeira aquisição de José Mourinho aos comandos do clube. O guarda-redes deixa o Wolverhampton, na Premier Legue, onde jogava desde que saiu do Sporting, em 2018.

Para ocupar o lugar do habitual titular da seleção portuguesa no clube inglês, deverá chegar outro português: José Sá, vindo do Olympiacos. De acordo com o portal britânico Football Insider, o Wolverhampton já chegou a acordo com os gregos, tendo em vista a transferência.