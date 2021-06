© Global Imagens (arquivo)

Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral do futebol profissional do Benfica, informou o clube em comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Rui Pedro Braz assume o cargo de Diretor-Geral do Futebol Profissional a partir de amanhã, dia 15 de junho. O Sport Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui Pedro Braz no exercício das suas novas funções", lê-se na nota divulgada no site do Benfica.

O antigo comentador televisivo já tinha passado pelo Benfica como responsável da secção de futsal do clube da Luz.