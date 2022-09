Rui Pedro Silva já não é treinador do Famalicão

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O treinador português Rui Pedro Silva deixou, esta segunda-feira, o comando técnico do FC Famalicão, depois de ter conseguido apenas uma vitória e um empate em sete jogos da presente edição da Primeira Liga.

O técnico de 45 anos tinha chegado a Famalicão em dezembro do ano passado para substituir Ivo Vieira e chegou a renovar o contrato no início desta temporada, mas a saída foi agora anunciada num comunicado da SAD famalicense.

"A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador Rui Pedro Silva cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava. Ao treinador, a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se.

O Famalicão é o atual 16.º classificado do campeonato, com quatro pontos. Na última jornada, perdeu fora de portas com o Casa Pia, por 1-0.