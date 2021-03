Rui Silva falha último treino de Portugal. Raphaël Guerreiro dispensado por lesão

Fernando Santos © Leonardo Negrão/Global Imagens

O guarda-redes Rui Silva falhou esta terça-feira o derradeiro treino de preparação da seleção portuguesa de futebol para o jogo com o Azerbaijão, que marca o arranque da qualificação para o Mundial2022. Já o defesa Raphaël Guerreiro foi dispensado devido a uma lesão.

Sob o olhar do selecionador Fernando Santos e do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, a equipa das 'quinas', dividida em dois grupos, realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, enquanto os guarda-redes Anthony Lopes e José Sá trabalharam à margem do grupo noutro relvado.

O defesa esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund e o guardião dos espanhóis do Granada foram as únicas ausências no grupo de 25 convocados, no apronto realizado no centro de treinos da Juventus, em Turim, Itália, onde Portugal vai iniciar a participação no Grupo A da fase de apuramento, na quarta-feira.

A ausência de Guerreiro não foi uma surpresa, uma vez que o defesa falhou os últimos quatro desafios do Dortmund, devido a uma lesão sofrida no encontro dos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Möenchenglabach, em 02 de março. Raphäel Guerreiro vai ser mesmo dispensado dos trabalhos da seleção, por não ter recuperado da lesão.

Já o guardião deverá ter realizado trabalho de recuperação, depois de ter cumprido os 90 minutos pelo emblema andaluz, no domingo, na derrota (2-1) sofrida em Valência, para a liga espanhola.

Pouco depois do treino, às 11h45 (hora de Lisboa), Fernando Santos e o defesa Rúben Dias farão a antevisão da partida com o Azerbaijão, em conferência de imprensa virtual, face às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

A seleção lusa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, deslocalizada de do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, devido à pandemia.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da primeira jornada tripla, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19:45 (hora de Lisboa).

Para garantir uma oitava participação, e sexta consecutiva, no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um 'play-off' de acesso à fase final.



*notícia atualizada às 12h59