Rui Silva substitui lesionado José Sá na seleção

O guarda-redes Rui Silva foi chamado para substituir José Sá, lesionado, nos convocados de Portugal para os jogos do grupo 2 da Liga das Nações A, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Fernando Santos convocou Rui Silva para os quatro jogos de Portugal a contar para o Grupo 2 da Liga das Nações. O guarda-redes do Real Bétis rende José Sá, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", indicou o organismo.

José Sá saiu lesionado no último jogo da época na Liga inglesa, com o guarda-redes do Wolverhampton a sair ao intervalo do encontro de domingo em que a equipa perdeu em Anfield Road com o Liverpool (3-1).

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 2 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 5, com a Suíça, e em 9, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Rui Patrício (Roma, Ita), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Silva (Bétis, Esp).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Pepe (FC Porto), David Carmo (Sporting de Braga), Domingos Duarte (Granada, Esp), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra).

- Médios: Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Vítor Ferreira (FC Porto), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Matheus Nunes (Sporting), William Carvalho (Betis, Esp), Palhinha (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).

- Avançados: Otávio (FC Porto), André Silva (Leipzig, Ale), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).