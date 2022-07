Rui Vitória oficializado como selecionador do Egito

Rui Vitória © André Rolo/Global Imagens

O treinador português Rui Vitória é o novo selecionador de futebol do Egito, com um contrato válido por quatro anos.

Rui Vitória vai suceder ao técnico Ehab Galal, que também esteve pouco tempo no cargo depois da saída de Carlos Queiroz. Agora os egípcios apostam noutro português.

O treinador português vai ter um salário anual de cerca de 2,5 milhões de euros, naquela que é a sua primeira experiência enquanto selecionador.

Rui Vitória, de 52 anos, já treinou o Spartak de Moscovo, o Al Nassr, o Benfica, o V. Guimarães, o Paços de Ferreira, o Fátima e o Vilafranquense. Estava sem clube, depois de ter deixado o Spartak, no último mês de dezembro.

O treinador, natural do Ribatejo, conquistou com o Benfica três campeonatos, duas Supertaças, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Tem uma outra Taça de Portugal, conquistada ao serviço do Vitória de Guimarães.



Fora de Portugal, Rui Vitória conquistou um campeonato da Arábia Saudita e uma Taça, pelo Al Nassr.