A seleção nacional fará parte do grupo C da prova europeia © Carlos Vidigal Jr / Global Imagens

Por Cátia Carmo 02 Maio, 2022 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A UEFA excluiu a Rússia, esta segunda-feira, da fase final do Europeu de futebol feminino e Portugal vai ficar com a vaga da seleção russa, que tinha eliminado a equipa lusa no play-off.

A seleção nacional fará parte do grupo C da prova europeia, juntamente com a Holanda, Suécia e Suíça. A competição será disputada em Inglaterra, entre 6 e 31 de julho.