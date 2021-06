© Kirill Kudryavtsev/AFP

A anfitriã Rússia conseguiu esta quarta-feira uma determinante vitória na luta pelo apuramento para os oitavos de final do Euro 2020 de futebol, ao bater a Finlândia por 1-0, em São Petersburgo.

No primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B, um golo de Aleksei Miranchuk, nos descontos da primeira parte, aos 45+2 minutos, valeu o triunfo aos russos, que tinham perdido por 3-0 com a Bélgica na primeira jornada.

Os russos igualaram os três pontos dos belgas e dos finlandeses, que se tinham estreado em fases finais do Europeu com um triunfo por 1-0 sobre a Dinamarca, num jogo marcado pelo desfalecimento de Christian Eriksen.

Na quinta-feira, a Bélgica defronta a Dinamarca, em encontro marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Copenhaga.