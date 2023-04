Ruud elimina campeão em título Báez e ruma às meias-finais do Estoril Open

© Rodrigo Antunes/EPA

O norueguês Casper Ruud, número cinco do ténis mundial, avançou para as meias-finais do Estoril Open, ao afastar o campeão em título, o argentino Sebastián Báez, com uma vitória em dois sets.

No encontro dos quartos de final, que era uma final antecipada, o primeiro cabeça de série confirmou o seu favoritismo com um triunfo por 6-3 e 6-0, em uma hora e 19 minutos, diante do 32.º jogador do ranking ATP.

"Foi muito bom. Tive um início periclitante, mas felizmente consegui fazer o contra-break de imediato. Consegui ganhar todos os jogos renhidos. No ténis, ganha-se por pequenas margens e quando as tens do teu lado, é agradável", refletiu o vice-campeão de Roland Garros, Open dos Estados Unidos e ATP Finals.

Ruud lembrou que "não acontece muitas vezes" um tenista ganhar "um set por 6-0 no circuito ATP, por isso é uma boa sensação, especialmente quando é o último set do encontro".

"Fechar um encontro assim é ótimo, mas temos de tentar manter os pés no chão, não ficar muito entusiasmados, porque há outro encontro amanhã [sábado] para o qual tenho de estar preparado. Também é por isso que é bom ganhar em dois sets. Tenho mais tempo para recuperar. Estou contente com a vitória", revelou.

No entanto, o primeiro cabeça de série teve palavras de incentivo para Báez, o campeão que caiu com apenas três jogos conquistados hoje.

"Estava preparado para uma partida difícil, e penso que o foi apesar dos parciais. Houve jogos difíceis, mas felizmente caíram para o meu lado. Foi um encontro muito bom do meu lado, mas também estou certo de que ele podia ter jogado melhor hoje. Para mim, é bom para a confiança. Cada encontro que puder ganhar aqui, será muito bom. É um inicio perfeito para a minha época de terra batida", disse.

Nas meias-finais, o norueguês vai defrontar o francês Quentin Halys, que também hoje derrotou o austríaco Dominic Thiem, com os parciais de 6-1 e 6-4, e que na primeira ronda afastou o português Nuno Borges.