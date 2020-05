Ryan Gauld: "Não gostei da forma como fui tratado no Sporting

Ryan Gauld marcou nove golos esta temporada em Portugal © Paulo Miguel / Slideshow / Global Imagens

Ryan Gauld diz que não gostou da forma como foi tratado na passagem pelo Sporting. O jogador escocês foi uma das figuras do Farense que acaba de garantir a subida de divisão à I Liga, e recorda agora, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, a passagem pelos leões.

"Uma das coisas que me afastou do Sporting foi a maneira como fui tratado, não gostei", mas reitera, "É que é um clube enorme, conhecido em toda a Europa, e ter feito parte disso durante alguns anos foi uma honra", aponta o médio



"Sempre que um jovem aparece na primeira equipa, eles [responsáveis do Sporting] não querem dizer nada, mas é possível perceber que esperam que esse jogador seja o novo Cristiano Ronaldo. Isso é muita pressão para um miúdo. Não deviam fazer isso. Esse tipo de pressão não faz nada bem", afirmou Ryan Gauld.

O escocês foi contratado em 2014 pelos leões. Chegou a Portugal gerando grandes espectativas. "Sou visto como jogador talentoso que ainda não o provou. As pessoas têm razão para pensar isso, as expectativas eram altas quando vim para o Sporting", lembra o jogador. Acabou por cumprir apenas cinco jogos com a camisola principal dos leões.

"Ainda sou jovem e tenho tempo de provar o meu valor na primeira divisão", explica ainda ao jornal The Guardian o jogador de 24 anos.

Ryan Gauld cumpriu 24 jogos e fez nove golos esta temporada ao serviço do Farense. O clube algarvio está de regresso à I Liga 18 anos depois da última presença.