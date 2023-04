Ryan Reynolds e o "dramático" jogo do Wrexham: se paixão fosse antiga "ter-me-ia comido vivo"

O Wrexham lidera atualmente o quinto escalão © Oli Scarff/AFP

"Sou realmente muito grato por não me ter importado com estes jogos há anos, porque isto ter-me-ia comido vivo." O conhecido ator de Holywood Ryan Reynolds, agora dono do clube de futebol galês Wrexham Football Club, não escondeu o nervosismo depois da importante vitória do clube frente ao segundo classificado na luta para subir de divisão.

O clube do País de Gales, líder na quinta divisão, venceu o Notts County, por 3-2, esta segunda-feira, com um penálti defendido em tempo de compensação pelo veterano Ben Foster. A vitória colocou o clube com mais três pontos em relação ao segundo classificado na disputa pela subida de escalão.

O jogo, que teve casa cheia, recebeu quase dez mil adeptos, incluindo Ryan Reynolds, que esteve presente na bancada. O agora dono do clube destacou o caráter dramático do futebol em declarações à comunicação social local.

"Estou habituado a trabalhar sob extrema pressão, mas geralmente tenho algum tipo de mão e algum controlo sobre isso. Eu aqui não tenho nada. Tudo o que posso fazer é observar e esperar como toda a gente. Na verdade, neste momento, sou realmente muito grato por não me ter importado com estes jogos há anos, porque isto ter-me-ia comido vivo", disse.

O ator considerou, ainda, "insano" o facto de apenas o primeiro classificado ter acesso direto ao quarto escalão. A apenas três jornadas do fim, tanto o Wrexham como o Notts County passaram a barreira dos cem pontos nesta temporada, mas, com apenas uma vaga de promoção automática na liga nacional, só a equipa que terminar em primeiro terá um lugar garantido na divisão seguinte, enquanto a outra terá de passar pelos play-off.

"Se fosse diferente - e eu acho que deveria ser - ambos os clubes estariam agora a comemorar juntos porque o que eles fizeram não foi apenas criar um drama diferente de tudo o que já se viu em filmes, mas antes algo que eu acho que as pessoas vão falar durante muito tempo", afirmou o coproprietário do Wrexham.

"Sinto que já não tenho coração. Acho que usei todas as batidas cardíacas que me restavam durante aquele jogo. Isto foi diferente de tudo o que alguma vez vi antes e indicativo de todas as vidas que assistiram e participaram neste belo e torturante jogo", acrescentou o ator de 46 anos.

Ryan Reynolds, que comprou o clube com o também ator Rob McElhenney, lançou um documentário intitulado "Welcome to Wrexham" que acompanha os efeitos da chegada do ator àquela pequena localidade e onde, recentemente, comprou uma mansão com a mulher, a atriz Blake Lively.