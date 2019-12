Sá Pinto já não é treinador do Sporting de Braga. Rúben Amorim é o sucessor

Ricardo Sá Pinto © Manuel Fernando Araújo/Lusa

Ricardo Sá Pinto vai deixar de ser o treinador do Sporting de Braga. A saída do técnico foi anunciada, esta manhã, pelo clube, através de um comunicado. A TSF apurou que o sucessor de Sá Pinto no cargo é Rúben Amorim, que estava ao comando da equipa de sub-23 dos bracarenses.

Na nota publicada no site oficial do clube , o Sporting de Braga não explicita os motivos da saída de Sá Pinto, limitando-se a agradecer "o empenho e a dedicação" demonstrados enquanto esteve ao serviço do clube e a desejar ao treinador "votos das maiores felicidades para o futuro".

Sá Pinto estava no comando técnico do Sporting de Braga desde o início desta época, onde chegou depois de ter treinado os polacos do Legia Warszawa.

Leia, na íntegra, o comunicado do Sporting de Braga:

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto, assim como dos seus adjuntos Rui Mota e Guilherme Gomes.

O SC Braga agradece a Sá Pinto e à sua equipa técnica o empenho e a dedicação com que serviram este símbolo, não podendo deixar de registar os bons momentos vividos, em especial na UEFA Europa League, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro.

A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27."

Notícia atualizada às 13h38