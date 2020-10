Sá Pinto vai assumir comando técnico do Vasco da Gama

Ricardo Sá Pinto orientou o Sporting de Braga na última temporada © Tiago Petinga/Lusa

Depois de Jorge Jesus e Jesualdo Ferreira, Ricardo Sá Pinto também vai treinar na primeira divisão do Brasil. O treinador português assina esta quarta-feira pelo Vasco da Gama.

A TSF sabe que Sá Pinto já chegou a acordo com o emblema brasileiro e é esperado amanhã no Rio de Janeiro, para ser apresentado como sucessor de Ramon Menezes.

Sá Pinto viveu a última etapa da carreira no Minho, no comando do Sporting de Braga, depois de passagens pela Arábia Saudita, Grécia, Bélgica e Polónia. O treinador português volta agora a emigrar.

No ano passado, antes de assinar pelo Flamengo, também Jorge Jesus foi apontado ao comando técnico do Vasco da Gama.

Depois de um início de campeonato promissor, os vascaínos levam já seis jogos sem vencer. O clube é o atual 10.º classificado do Brasileirão.