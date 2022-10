Sábado de bola. FC Porto, Sporting e Benfica entram em campo

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 29 Outubro, 2022 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O líder Benfica, a receber o Desportivo de Chaves, e o FC Porto e o Sporting, de visita a Santa Clara e Arouca, respetivamente, entram este sábado em campo, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Os três candidatos ao título proporcionam um sábado gordo no campeonato, numa tarde que começa com o campeão FC Porto nos Açores, a partir das 15h30 (14h30 locais), prossegue com o Benfica na Luz (18h00) e termina com o Sporting em Arouca (20h30).

Na jornada, os dragões procuram regressar às vitórias no campeonato, depois da derrota no clássico com o Benfica (1-0), que os deixou a seis pontos da liderança, enquanto as 'águias' tentam a 17.ª vitória em jogos oficiais, e 21.º jogo sem qualquer derrota.

O FC Porto encontra um adversário em zona perigosa, no 16.º e antepenúltimo lugar, com o Santa Clara a apresentar-se com duas vitórias e dois empates em 10 jogos na I Liga, enquanto Benfica e Sporting encontram equipas situadas perto do meio da tabela.

O Desportivo de Chaves, promovido da II Liga e que à quarta jornada venceu o Sporting em Alvalade, é 10.º classificado, enquanto o Arouca é 11.º, com os dois emblemas a atravessarem uma série sem derrotas, os flavienses há três jogos e os arouquenses há quatro.

A 11.ª jornada, que teve início no sexta-feira com a primeira vitória do Marítimo, em casa do Paços de Ferreira (1-0), segue-se a uma semana de competições europeias, na qual Benfica e FC Porto asseguraram um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões, e Sporting ficou a um ponto, quando falta uma jornada.

Os três jogos têm relato garantido na TSF. A emissão especial começa depois das 15h00.