Sábado em festa no futebol. Paris Saint-Germain conquista 11.º título de campeão francês

Lionel Messi marcou um golo aos 59 minutos © Alain Jocard/AFP (arquivo)

O Paris Saint-Germain sagrou-se este sábado pela 11.ª vez campeão francês de futebol, ao empatar a um golo em casa do Estrasburgo, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga gaulesa.

O argentino Lionel Messi marcou, aos 59 minutos, para o Paris Saint-Germain, com Danilo, Vitinha e Renato Sanches no onze e o jovem Sherif Nhaga no banco, ainda à espera da estreia, mas Kevin Gameiro empatou aos 79.

Com o empate, o PSG passou a somar 85 pontos, mais quatro do que o Lens, quando falta apenas uma jornada para o final da Liga francesa, e conquistou o 11.º título, nono nos últimos 11 anos, isolando-se como clube com mais troféus, ultrapassando o Saint-Étienne.