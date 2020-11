Rúben Amorim revoluciona equipa do Sporting frente ao Sacavenense

Rúben Amorim © Gerardo Santos/Global Imagens

Por TSF 23 Novembro, 2020 • 20:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting estreia-se na atual edição da Taça de Portugal de futebol frente ao Sacavenense, do terceiro escalão, em duelo da terceira eliminatória, que vai decorrer no Estádio Nacional, em Oeiras.

Onze do Sacavenense: Mota; Bebé, Ricardo, Duque e André Pires; Job e Pinto; Léo Mofreita, Saavedra e Didi; Iaquinta

Onze do Sporting: Max; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Antunes, Matheus, João Mário e Borja; Jovane, Sporar e Nuno Santos

Com a opção de poder atuar no seu estádio, o Sacavenense, equipa que disputa a Série F do Campeonato de Portugal, optou por receber o líder da I Liga no Jamor, numa altura em que os outros dois grandes candidatos, FC Porto e Benfica, já asseguraram a passagem à próxima ronda.

Nuno Mendes e Pedro Gonçalves, devido a lesão, são baixas certas na equipa do Sporting, assim como o avançado equatoriano Gonzalo Plata, infetado com o novo coronavírus.

O encontro está agendado para as 21h15.